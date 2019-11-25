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Администрация Екатеринбурга планирует сдавать по три-четыре школы в год

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире программы «События. Акцент» рассказал, что на сегодняшний день в городе строят и реконструируют восемь школ. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



По словам градоначальника, в 2020 году планируется открыть школы в Академическом и Орджоникидзевском районах, закончить возведение пристроя школы в Краснолесье.



«Цель администрации Екатеринбурга — 3-4 сданных школы в год», — отметил Александр Высокинский.



Напомним, что кроме школы № 80 на Уралмаше в данный момент ведется строительство школы в Солнечном на 1 тыс. мест на улице Чемпионов, здания школы в Академическом на 1 тыс. 200 мест, здания в квартале улиц Блюхера — Уральской — Советской — переулке Парковом на 550 мест. Продолжается строительство пристроя к школе № 167 на улице Фрезеровщиков, 84а, пристроя к школе № 181 на улице Краснолесья, 22, пристроя к лицею № 173 на улице Народной Воли, 21. Также в этом году планируется приступить к строительству здания школы на улице Верхнеуфалейской на 825 мест.

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