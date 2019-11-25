Новости дня

Администрация Екатеринбурга планирует сдавать по три-четыре школы в год

25 ноябрь 2019 (17:48)

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире программы «События. Акцент» рассказал, что на сегодняшний день в городе строят и реконструируют восемь школ. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

По словам градоначальника, в 2020 году планируется открыть школы в Академическом и Орджоникидзевском районах, закончить возведение пристроя школы в Краснолесье.

«Цель администрации Екатеринбурга — 3-4 сданных школы в год», — отметил Александр Высокинский.

Напомним, что кроме школы № 80 на Уралмаше в данный момент ведется строительство школы в Солнечном на 1 тыс. мест на улице Чемпионов, здания школы в Академическом на 1 тыс. 200 мест, здания в квартале улиц Блюхера — Уральской — Советской — переулке Парковом на 550 мест. Продолжается строительство пристроя к школе № 167 на улице Фрезеровщиков, 84а, пристроя к школе № 181 на улице Краснолесья, 22, пристроя к лицею № 173 на улице Народной Воли, 21. Также в этом году планируется приступить к строительству здания школы на улице Верхнеуфалейской на 825 мест.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: