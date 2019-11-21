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Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре вырос на 12,3%
21 ноябрь 2019 (12:06)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В январе-октябре 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 388,2 тыс. кв. м. жилья, что на 12,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
В октябре в регионе построили 193,9 тыс. кв. м. Это в 1,7 раза больше соответствующего месяца 2018 года.
В октябре в регионе построили 193,9 тыс. кв. м. Это в 1,7 раза больше соответствующего месяца 2018 года.
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