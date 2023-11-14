Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в ...14.11.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 18,6%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В январе-октябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 698,9 тыс. кв. ...14.07.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июне вырос на 18,2%
В январе-июне 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 488,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 18,2% больше ...14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%
В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 21,5% больше ...14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. ...