УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:01

Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза

В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 394,4 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что в 3,1 раза больше уровня соответствующего периода 2023 года.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 12:01 Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в ...

14.11.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 18,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В январе-октябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 698,9 тыс. кв. ...

14.07.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июне вырос на 18,2%

В январе-июне 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 488,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 18,2% больше ...

14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%

В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 21,5% больше ...

14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (368)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18