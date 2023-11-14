Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза

В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 394,4 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что в 3,1 раза больше уровня соответствующего периода 2023 года.

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