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Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге с начала года выросла на 1%
21 ноябрь 2019 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) с начала года вырос на 1%. Об этом говорится в исследовании компании Watcom group.
Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют изменение модели потребления и малые объемы ввода качественных объектов на рынок коммерческой недвижимости, передает газета «Коммерсантъ».
«В целом Shopping Index вел себя довольно стабильно на протяжении трех лет. В отличие от Москвы, здесь не было такого сильного снижения в 2014 году после падения рубля. В Екатеринбурге мы наблюдаем флуктуацию в узком коридоре колебаний на фоне стагнации рынка», — пояснил генеральный директор Watcom Роман Скороходов.
Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют изменение модели потребления и малые объемы ввода качественных объектов на рынок коммерческой недвижимости, передает газета «Коммерсантъ».
«В целом Shopping Index вел себя довольно стабильно на протяжении трех лет. В отличие от Москвы, здесь не было такого сильного снижения в 2014 году после падения рубля. В Екатеринбурге мы наблюдаем флуктуацию в узком коридоре колебаний на фоне стагнации рынка», — пояснил генеральный директор Watcom Роман Скороходов.
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