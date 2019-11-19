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В Челябинской области просроченная задолженность по зарплате составила 3,7 млн рублей

19 ноябрь 2019 (11:42)

УрБК, Челябинск, 19.11.2019. В Челябинской области по данным на 1 ноября 2019 года просроченная задолженность по зарплате уменьшилась на 1% по сравнению с 1 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Общая сумма долгов работодателей в регионе составляет 3,7 млн руб. Причиной задержки ведомство называет отсутствие собственных средств предприятий.

Отметим, общая просроченная задолженность по зарплате в РФ составляет 2 млрд 638,5 млн руб. Показатель увеличился по сравнению с 1 октября 2019 на 3,3% (83,4 млн руб.).

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