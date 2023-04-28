Задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций в России за август выросла на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. На 1 апреля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...23.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. На 1 марта 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...02.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.12.2017 С начала года просроченная задолженность по зарплате в России выросла на 14,6%
УрБК, Москва, 28.12.2017. На 1 декабря 2017 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила 3,1 ...16.10.2013 В Свердловской области задолженность по зарплате превысила 5 млн рублей
УрБК, Москва, 16.10.2013. Суммарная задолженность по заработной плате в РФ по состоянию на 1 октября составила 3 млрд ...