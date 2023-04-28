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Задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций в России за август выросла на 10,7%

УрБК, Москва, 28.09.2023. В России просроченная задолженность по зарплате на 1 сентября 2023 года составила 430 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 3,2% (14,2 млн руб.). Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-август 2023 года.

Согласно докладу, задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций за август 2023 года увеличилась на 10,7% (40,9 млн руб.) и на 1 сентября этого года достигла 424 млн руб. Это составляет 98,6% от общего объема просроченной задолженности по зарплате в стране.
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