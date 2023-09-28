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Вчера, 17:55

В России просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла почти на 60 млн рублей

В России суммарная просроченная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2024 года составила 367 млн руб. По сравнению с 1 мая текущего года этот показатель вырос на 59,8 млн руб. (на 19,5%). Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2024 года.

При этом из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 133,4 млн руб. (36,4%), в 2023 году — 97 млн руб. (26,5%), в 2022 году и ранее — 136,1 млн руб. (37,1%).
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