В России просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла почти на 60 млн рублей

УрБК, Москва, 04.06.2024. В России суммарная просроченная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов ...28.09.2023 Задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций в России за август выросла на 10,7%
УрБК, Москва, 28.09.2023. В России просроченная задолженность по зарплате на 1 сентября 2023 года составила 430 млн ...13.04.2018 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла на 14,3%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. На 1 апреля 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области ...18.10.2016 По итогам сентября задолженность по зарплатам в России выросла на 3,6%
Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 октября составила 3 млрд 658 млн рублей, увеличившись за ...18.10.2016 По итогам сентября задолженность по зарплатам в России выросла на 3,6%
УрБК, Москва, 18.10.2016. Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 октября составила 3 млрд 658 млн ...