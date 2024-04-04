В России просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла почти на 60 млн рублей

УрБК, Москва, 04.04.2024. Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными ...28.03.2024 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На 1 марта 2024 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.09.2023 Задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций в России за август выросла на 10,7%
УрБК, Москва, 28.09.2023. В России просроченная задолженность по зарплате на 1 сентября 2023 года составила 430 млн ...18.10.2016 По итогам сентября задолженность по зарплатам в России выросла на 3,6%
Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 октября составила 3 млрд 658 млн рублей, увеличившись за ...18.10.2016 По итогам сентября задолженность по зарплатам в России выросла на 3,6%
УрБК, Москва, 18.10.2016. Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 октября составила 3 млрд 658 млн ...