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УБРиР: На котировки валют давит обострение торгового конфликта между США и Китаем





Напомним, что, согласно прогнозным исследованиям Центробанка, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России опустится до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) из базы расчета.



«На внутреннем рынке складывается интересная ситуация: инфляция стремится к нулю, а производство не растет. Это новые экономические реалии, когда на стоимость товаров влияет не стоимость денег как таковых, а количество этих товаров на внутреннем рынке и их низкая себестоимость», — пояснил в комментарии УрБК операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.



Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг»



Кроме того, на валютных рынках отражается геополитическая ситуация вокруг американо-китайского спора, к которому приковано основное внимание участников торгов. Как отмечают аналитики, поступление позитивных новостей благотворно скажется на сырьевых секторах и валютах развивающихся стран, поэтому геополитика продолжит определять общие настроения на мировых финансовых рынках.



«В настоящее время на котировки валют давит обострение торгового конфликта между США и Китаем, а также конфликт на почве энергетических ресурсов между Ираном и США. Рубль не растет из-за слабеющей нефти», — считает представитель УБРиР Владимир Зотов.



По мнению эксперта, к концу новой недели пара рубль/доллар будет торговаться на уровне 63,9 руб. за долл. США, а рубль/евро — 70,4 руб. за евро. При этом основная валютная пара евро/доллар консолидируется на отметке 1,1 долл. за евро. На этом фоне российские биржевые индексы к пятнице имеют шансы достичь 2950 пунктов по индексу МосБиржи и 1450 пунктов по индексу РТС.



«Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания участников рынка. Она и определит динамику рубля. Сообщения, поступившие по торговым переговорам в последние дни, вновь не добавили конкретики, как следствие, рынок преимущественно остается в боковом тренде. В паре с евро ключевой станет статистика по европейским индексам PMI, публикуемая в пятницу. Дальнейшие признаки стабилизации ситуации в Европе могут умеренно поддержать европейскую валюту», — уверены финансовые аналитики. УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. В условиях заметного снижения официальных темпов инфляции, по мнению экспертов, на внутреннем рынке складывается неоднозначная ситуация, когда инфляция стремится к нулю, а производство не растет. На мировых площадках все внимание участников рынка приковано к развитию торгового конфликта между Китаем и США.Напомним, что, согласно прогнозным исследованиям Центробанка, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России опустится до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) из базы расчета.«На внутреннем рынке складывается интересная ситуация: инфляция стремится к нулю, а производство не растет. Это новые экономические реалии, когда на стоимость товаров влияет не стоимость денег как таковых, а количество этих товаров на внутреннем рынке и их низкая себестоимость», — пояснил в комментарии УрБК операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщало о том, что на этой неделе рубль, скорее всего, останется под умеренным давлением. С приближением декабря фактор высоких выплат по внешнему долгу российских компаний, по мнению аналитиков, будет способствовать увеличению спроса на иностранную валюту, что окажет дополнительное давление на рубль.Кроме того, на валютных рынках отражается геополитическая ситуация вокруг американо-китайского спора, к которому приковано основное внимание участников торгов. Как отмечают аналитики, поступление позитивных новостей благотворно скажется на сырьевых секторах и валютах развивающихся стран, поэтому геополитика продолжит определять общие настроения на мировых финансовых рынках.«В настоящее время на котировки валют давит обострение торгового конфликта между США и Китаем, а также конфликт на почве энергетических ресурсов между Ираном и США. Рубль не растет из-за слабеющей нефти», — считает представитель УБРиР Владимир Зотов.По мнению эксперта, к концу новой недели пара рубль/доллар будет торговаться на уровне 63,9 руб. за долл. США, а рубль/евро — 70,4 руб. за евро. При этом основная валютная пара евро/доллар консолидируется на отметке 1,1 долл. за евро. На этом фоне российские биржевые индексы к пятнице имеют шансы достичь 2950 пунктов по индексу МосБиржи и 1450 пунктов по индексу РТС.«Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания участников рынка. Она и определит динамику рубля. Сообщения, поступившие по торговым переговорам в последние дни, вновь не добавили конкретики, как следствие, рынок преимущественно остается в боковом тренде. В паре с евро ключевой станет статистика по европейским индексам PMI, публикуемая в пятницу. Дальнейшие признаки стабилизации ситуации в Европе могут умеренно поддержать европейскую валюту», — уверены финансовые аналитики.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:00</span><br /><strong>УБРиР: На котировки валют давит обострение торгового конфликта между США и Китаем</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. В условиях заметного снижения официальных темпов инфляции, по мнению экспертов, на внутреннем рынке складывается неоднозначная ситуация, когда инфляция стремится к нулю, а производство не растет. На мировых площадках все внимание участников рынка приковано к развитию торгового конфликта между Китаем и США. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091400-ubrir-na-kotirovki-valyut-davit-obostrenie-torgovogo-konflikta-mezhdu-ssha-i-kitaem.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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