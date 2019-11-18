Финансовые прогнозы на 18-24 ноября

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» объявляет о запуске спецпроекта «Финансовые прогнозы на предстоящую неделю», в котором будут принимать участие ведущие финансовые аналитики страны и региона. Наши читатели смогут узнать эксклюзивные прогнозные значения по двум направлениям — валюта и фондовый рынок, которые мы будем отражать на графиках с сопутствующими комментариями экспертов. Также подведем итоги прошедшей недели и напомним о главных событиях на мировых финансовых рынках.Главным событием минувшей недели стало выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе США вечером 13 ноября, который подчеркнул, что американская экономика уже одиннадцатый год находится на подъеме, при этом безработица в США на полувековом минимуме в 3,6% трудоспособного населения, а инфляция остается немного ниже таргета Федрезерва в 2% в год. Кроме того, Джером Пауэлл пообещал, что ФРС будет пристально отслеживать влияние своей политики на экономический рост в США и поступать «соответствующе», если события выйдут из-под контроля. При этом в качестве главного риска для американской экономики глава ФРС назвал низкие темпы роста мировой экономики и высокий уровень госдолга. На достаточно оптимистичных заявлениях главы Федрезерва доллар США продолжил укрепление к основным мировым валютам, включая рубль.На этом фоне главная валютная пара евро — доллар США в середине недели поднималась до уровня 1,1016 долл. за евро на позитивных данных по ВВП за III квартал в Германии. Причем давление было настолько сильным, что продавцы обновили минимум на отметке 1,0989 долл. за евро.Кроме того, президент РФ Владимир Путин в ходе проходящего в Бразилии саммита стран БРИКС предложил использовать российский рубль внутри БРИКС в качестве дополнительной расчетной валюты. Он уточнил, что рубль свободно конвертируется в любые мировые валюты. При этом глава государства предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах, чтобы избежать как финансовых, так и политических рисков. По мнению экспертов, для рубля заявление российского президента оказалось весьма позитивным и очень кстати. На этих заявлениях в четверг, 14 ноября, рубль собрался с силами и нанес чувствительный удар по доллару и евро, которым пришлось оставить свои позиции. В результате на закрытии торгов четверга обменный курс американского доллара расчетами «на завтра» упал на 34 коп. (-0,53%), до 64,01 руб. за долл. США, а курс евро понизился на 27 коп. (-0,38%) — до 70,51 руб. за евро. При этом официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на 16 ноября, составил 63,89 руб. за доллар, потеряв еще 32 коп., а курс евро к рублю — 70,41 руб. за евро.Цена нефти марки Brent в среду в Лондоне пошла в рост и прибавила 0,86%, поднявшись до уровня 62,1 долл. за баррель на заявлениях генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что темпы добычи сланцевой нефти в США замедляются и это может стать сигналом о будущем спаде нефтедобычи в США. Однако в четверг нефть Brent подешевела на 0,5% — до 61,78 долл. за баррель на фоне неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти и бензина в США, превысившего прогнозы аналитиков.На этой неделе рубль, скорее всего, останется под умеренным давлением. Как отмечают эксперты, с приближением декабря фактор высоких выплат по внешнему долгу российских компаний, объем которых в следующем месяце станет максимальным за полгода, будет способствовать увеличению спроса на иностранную валюту, что окажет дополнительное давление на рубль.— На предстоящей неделе мы все же ждем улучшения ситуации на рынках. От Китая и США ожидают новостей по торговым переговорам. Наступает вторая половина ноября, и стороны могут оказаться в цейтноте, если не озвучат приблизительные сроки заключения первой фазы торгового соглашения. Соответственно, наиболее острые вопросы могут быть отложены до второй фазы обсуждения. Поступление позитивных новостей благотворно скажется на сырьевых секторах и валютах развивающихся стран.Прогноз по валютным парам: USD/RUB — 63,5 руб. за долл., EUR/RUB — 69,9 руб. за евро, EUR/USD — 1,1 долл. за евро.Ожидания по биржевым индексам: МосБиржа — 2985 пунктов, РТС — 1470 пунктов.— На грядущей неделе не ожидаем больших движений на финансовых рынках. Многофакторная модель курсообразования не позволяет одним данным кардинально возобладать над другими. Вялотекущие торговые споры США vs Китай, цены на нефть, ожидания по процентным ставкам ключевых Центробанков мира — все это надежно удерживает рубль от лавинообразных движений как вверх, так и вниз.Курс доллара к рублю будет колебаться в коридоре 63,6-64,4 руб. за доллар, евро — 70,2-70,9 руб. за евро.— Мировые рынки возобновили оптимистичный взгляд на рискованные активы на фоне сигналов приближения финальной фазы торговых переговоров между США и КНР. Доллар глобально слабеет, цены на нефть игнорируют отраслевую статистику из США, которая выглядит негативно для котировок. Все это является кратковременной внешней поддержкой рубля, которая может привести к возобновлению притока спекулятивного капитала на внутренний долговой рынок.Среди внутренних факторов стоит выделить начало налогового периода, однако его влияние на рубль проявится лишь к концу следующей недели. До тех пор, пока рынки ждут возможной сделки США — КНР, волатильность на рынке останется повышенной, что затронет и поведение рубля. Ряд рискованных активов находится вблизи исторических максимумов, что накалит напряженность на рынках в случае геополитического провала.Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар — 64 руб. за доллар, рубль/евро — 70,5 руб. за евро, евро/доллар — 1,10 долл. за евро.— Национальную валюту поддержала растущая цена на нефть эталонных марок. Это произошло из-за сообщения о приостановлении работ одного из ведущих трубопроводов в Кушинге — из-за разлива нефти в Северной Дакоте.Однако сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. Тенденция нефти к удешевлению из-за угрозы рецессии экономики и международных войн, а также снижение ставок ведущими Центробанками, в том числе Банком России, ведет к удешевлению рубля, снижению инфляционных рисков и увеличению экономического потенциала страны. До конца года с учетом сложившейся ситуации на рынках рубль будет стремиться к отметке 64-65,5 руб. за долл. США.Наши прогнозы по валюте на предстоящую неделю: доллар/рубль — 63,9 руб. за долл., евро/рубль — 70.4 руб. за евро, евро/доллар — 1,1 долл. за евро.Фондовый рынок: IMOEX — 2950 пунктов, индекс RTS — 1450 пунктов.В ближайшее время рынки будут находиться в узком коридоре, поскольку идет ожидание подробностей и сроков заключения торгового соглашения между США и КНР. Поддержку рублю будет оказывать фактор налогового периода с 15-25 ноября 2019 года.Прогнозные значения валютных пар: доллар/рубль — 63,8-64,3 руб. за долл., евро/рубль — 70,11-70,61 руб. за евро и пара евро/доллар — 1,099-1,104 долл. за евро. Прогнозные значения по индексам: МосБиржа — 2910-2950 пунктов, РТС — 1440-1460 пунктов.— Предстоящая неделя на валютном рынке пройдет под знаком возможной (или невозможной) американо-китайской торговой сделки, многое будет зависеть от того, что Трамп напишет в Twitter, кроме того, на рубль могут повлиять резкие движения на рынке нефти, связанные с новостями и динамикой коммерческих запасов в США.На фондовом рынке значение будут иметь выходящие отчетности корпораций, объявления о промежуточных дивидендах и даты закрытия реестров акционеров. Для участия во внеочередных общих собраниях и для получения дивидендов. Новости о возможной американо-китайской торговой сделке будут влиять на американский и азиатские фондовые рынки, опосредованно — на Россию.Наши прогнозы по валютным парам: USD/RUB — 63-64,5 руб. за долл., EUR/RUB: 70-71,5 руб. за евро, EUR/USD: 1,098-1.105 долл. за евро.Фондовый рынок: индекс Мосбиржи — 2920-2970 пунктов, индекс РТС — 1440-1480 пунктов.— Мажорные настроения на мировых финансовых рынках, обусловленные смягчением денежно-кредитной политики американским Федрезервом и ожиданием заключения первой части торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином в первой декаде ноября, способствовали укреплению активов и валют еmerging мarkets. Дополнительную поддержку российским биржевым площадкам и рублю оказал рекордный за последние месяцы приток денег иностранных фондов.Однако, несмотря на продолжающийся оптимизм на заокеанских биржах, на минувшей неделе можно было наблюдать фиксацию прибыли на российском рынке акций и, как следствие, ослабления рубля, которые происходили в рамках коррекции на развивающихся рынках. В связи с чем при сохранении текущей конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых площадках на предстоящей неделе российская валюта будет торговаться в рамках диапазона 63,6-65 руб. по отношению к доллару и 70-71,5 руб. по отношению к евро. Индекс МосБиржи будет находиться в коридоре 2850-2950 пунктов, а индекс РТС — 1420-1470 пунктов. Пара евро/доллар останется преимущественно под давлением и будет торговаться в диапазоне 1,09-1,11 долл. за евро.— С технической точки зрения индекс ММВБ на предстоящей неделе может углубить коррекцию к отметке 2850 пунктов с целью проверки пробитого уровня в качестве поддержки. Верхней границей возможного диапазона будет являться уровень 2900-2920 пунктов. Способствовать снижению российского рынка может внешний фон, продолжение корпоративных отчетностей. Крепкий рубль также не идет на пользу российскому рынку, основу которого составляют экспортеры.На этом индекс РТС может торговаться в диапазоне 1420-1460 пунктов. Для него укрепление рубля, наоборот, будет позитивом.США и Китай пока не договорились о месте и времени подписания первой фазы торговой сделки. Более того, стороны все еще ведут споры по ряду пунктов потенциального соглашения. США настаивает на более тщательном контроле интеллектуальной собственности. Китай пытается смягчить требования США по закупке сельхозтоваров и другой продукции в рамках соглашения. Негативным моментом могут стать жесткие заявления политиков с обеих сторон в отношении торговой сделки.В то же время в РФ продолжается сезон корпоративной отчетности за III квартал. Рубль по отношению к доллару и евро в этом квартале был преимущественно дороже, чем в аналогичном периоде годом ранее. Мы видим, что экспортеры показывают слабые результаты. Больше всего это относится к нефтегазовому сектору, потому как нефть в III квартале 2018 года (с этим периодом сравниваются цифры в отчетности за III квартал 2019 года) была на максимумах за последние несколько лет. Котировки доходили до 85 долл. США за баррель Brent.Сейчас сырьевая динамика выглядит слабой, отражая замедление глобальной экономики и проблемы в некоторых конкретных станах, например, в Китае. В этом смысле на динамику сырья и российских акций может в значительной степени повлиять макростатистика на следующей неделе. Будут опубликованы данные ВВП Германии в III квартале, предварительные данные по деловой активности в Германии, Еврозоне, США и других странах. Также инвесторов могут заинтересовать протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, которые могут пролить свет на будущее монетарной политики двух крупнейших экономик.Пара USD/RUB в середине минувшей недели предприняла попытку преодолеть сильное сопротивление, находящееся на отметке 64,51 руб. за долл. США, которая является месячной вершиной, после чего произошел резкий откат под уровень 64 руб. Вероятно, на этой неделе доллар США вновь попытается пробить данное техническое препятствие. В целом наиболее актуальным для предстоящей недели выглядит коридор 63,75-64,25 руб., и вероятный курс в пятницу будет находиться около его верхней границы.У пары EUR/RUB аналогичное сопротивление находится на уровне 71 руб. за евро, однако его преодоление будет более проблематичным из-за вероятной слабости евро на внешнем рынке. Скорее всего, пара EUR/RUB будет торговаться недалеко от значения 70,5 руб. за евро, хотя еще один рывок к уровню 71 руб. нельзя исключать.