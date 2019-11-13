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В Свердловской области компания «МегаФон» запускает новую технологию передачи данных до 130 Кбит/с
13 ноябрь 2019 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В 59 регионах России компания «МегаФон» запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2. Технология будет работать и в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон».
Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT — большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала. Это позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.
«Теперь наш «Интернет вещей» в пять раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается высочайшей энергоэффективностью: вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты «МегаФона» провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с. В ряде случаев это позволит предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру. Вместо нескольких датчиков можно будет использовать одно передающее устройство.
По данным исследовательского агентства AC&M Consulting, на начало III квартала 2019 года «МегаФон» обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ. С 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома должны быть оборудованы автоматизированными счетчиками электроэнергии.
Кроме того, среди IoT-решений «МегаФона» особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах скорой помощи. В Тюмени и Нижневартовске IoT «МегаФона» используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты «МегаФона» обеспечивают мониторинг перемещения «БелАЗов», топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.
Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT — большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала. Это позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.
«Теперь наш «Интернет вещей» в пять раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается высочайшей энергоэффективностью: вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты «МегаФона» провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с. В ряде случаев это позволит предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру. Вместо нескольких датчиков можно будет использовать одно передающее устройство.
По данным исследовательского агентства AC&M Consulting, на начало III квартала 2019 года «МегаФон» обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ. С 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома должны быть оборудованы автоматизированными счетчиками электроэнергии.
Кроме того, среди IoT-решений «МегаФона» особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах скорой помощи. В Тюмени и Нижневартовске IoT «МегаФона» используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты «МегаФона» обеспечивают мониторинг перемещения «БелАЗов», топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.
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