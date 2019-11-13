Новости дня

Группа ЧТПЗ презентовала на выставке «Металл-Экспо» продукцию для нефтегазовой и металлургической отраслей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Группа ЧТПЗ открыла свой стенд на 25-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая проходит с 12 по 15 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Центральное место в экспозиции стенда Группы ЧТПЗ на выставке «Металл-Экспо’2019» занимают заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни. Компания также представляет на стенде образцы высокотехнологичной продукции: обсадную трубу с приварным коннектором для обустройства скважин на сложных месторождениях и премиальные резьбовые соединения с повышенными эксплуатационными характеристиками для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», — говорится в сообщении.



Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ посетители могут ознакомиться с новой продуктовой линейкой для нефтегазовой и металлургической отраслей — ЭТЕРНО INGENIUM. Высокотехнологичное оборудование предприятия Белой металлургии — завода «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ) — позволяет изготавливать уникальную продукцию, отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов: конвертеры, кожухи для доменной печи, опоры трубопроводов.



В выставке «Металл-Экспо’2019» принимают участие 550 компаний из 35 стран мира, среди которых ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности и метизной продукции, производители проката цветных металлов и поставщики металлопродукции. Стенд Группы ЧТПЗ № 1C14 расположен в зале № 1 павильона № 75 на ВДНХ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:15</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ презентовала на выставке «Металл-Экспо» продукцию для нефтегазовой и металлургической отраслей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Группа ЧТПЗ открыла свой стенд на 25-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая проходит с 12 по 15 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091291-gruppa-chtpz-prezentovala-na-vystavke-metall-ekspo-produkciyu-dlya-neftegazovoy-i-metallurgicheskoy-otrasley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: