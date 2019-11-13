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Группа ЧТПЗ презентовала на выставке «Металл-Экспо» продукцию для нефтегазовой и металлургической отраслей
13 ноябрь 2019 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Группа ЧТПЗ открыла свой стенд на 25-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая проходит с 12 по 15 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Центральное место в экспозиции стенда Группы ЧТПЗ на выставке «Металл-Экспо’2019» занимают заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни. Компания также представляет на стенде образцы высокотехнологичной продукции: обсадную трубу с приварным коннектором для обустройства скважин на сложных месторождениях и премиальные резьбовые соединения с повышенными эксплуатационными характеристиками для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», — говорится в сообщении.
Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ посетители могут ознакомиться с новой продуктовой линейкой для нефтегазовой и металлургической отраслей — ЭТЕРНО INGENIUM. Высокотехнологичное оборудование предприятия Белой металлургии — завода «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ) — позволяет изготавливать уникальную продукцию, отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов: конвертеры, кожухи для доменной печи, опоры трубопроводов.
В выставке «Металл-Экспо’2019» принимают участие 550 компаний из 35 стран мира, среди которых ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности и метизной продукции, производители проката цветных металлов и поставщики металлопродукции. Стенд Группы ЧТПЗ № 1C14 расположен в зале № 1 павильона № 75 на ВДНХ.
«Центральное место в экспозиции стенда Группы ЧТПЗ на выставке «Металл-Экспо’2019» занимают заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни. Компания также представляет на стенде образцы высокотехнологичной продукции: обсадную трубу с приварным коннектором для обустройства скважин на сложных месторождениях и премиальные резьбовые соединения с повышенными эксплуатационными характеристиками для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», — говорится в сообщении.
Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ посетители могут ознакомиться с новой продуктовой линейкой для нефтегазовой и металлургической отраслей — ЭТЕРНО INGENIUM. Высокотехнологичное оборудование предприятия Белой металлургии — завода «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ) — позволяет изготавливать уникальную продукцию, отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов: конвертеры, кожухи для доменной печи, опоры трубопроводов.
В выставке «Металл-Экспо’2019» принимают участие 550 компаний из 35 стран мира, среди которых ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности и метизной продукции, производители проката цветных металлов и поставщики металлопродукции. Стенд Группы ЧТПЗ № 1C14 расположен в зале № 1 павильона № 75 на ВДНХ.
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