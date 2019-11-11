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Цены на автомобили в РФ выросли на 10% на фоне падения спроса

УрБК, Москва, 11.11.2019. Цены на автомобили в РФ продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года, несмотря на снижение продаж. Концерны закладывают растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса из-за низкой загрузки производств в стране, сообщает «Коммерсантъ».



Однако купить машину даже по цене 2018 года еще можно — концерны делают спецпредложения, а некоторые дилеры готовы продавать практически в убыток в погоне за выполнением планов.



По словам директора по развитию «Рольфа» Владимира Мирошникова, большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за десять месяцев рост составил 9-10%.



В свою очередь, директор по маркетингу «Автоспеццентра» Алексей Ермилов отмечает, что в среднем цены выросли на 3,5-7% с начала года. Концерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей.



Так, в период с 15 июня по 5 ноября цена на Hyundai Solaris выросла на 5 тыс. руб., Elantra — на 10 тыс. руб., Sonata — на 20 тыс. руб., подсчитали в дилере «Авилон». Рост цен вызван сменой модельного ряда. По той же причине Jeep и Fiat подорожали на 2% и 1,5% соответственно, а также некоторые модели BMW: третья серия — на 2%, пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 и X5 — на 1,5%, X3 и X4 — на 1%, выше всего, на 2,5%, — X7. Некоторые машины подешевели. Так, Volkswagen Tiguan упал в цене на 60 тыс. руб. в нескольких версиях из-за пересмотра ценовой политики в сегменте SUV. Модель Polo, наоборот, планово подорожала на 20-22 тыс. руб.



По данным «Автостата», Chevrolet Niva подорожал на 7-9 тыс. руб., Skoda Rapid — на 12-18 тыс. руб., Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 — на 12 тыс. руб. Весь модельный ряд «УАЗа» вырос в цене на 5-20 тыс. руб. Чуть выше — на 20-30 тыс.— выросли в цене отдельные комплектации Kia Cerato. Volkswagen на 3,1-14,1 тыс. руб. поднял цену на универсалы Caddy и Caddy Maxi. Снижение цены «Автостат» зафиксировал у Nissan X-Trail — ряд его комплектаций подешевели на 10-31 тыс. руб., хотя Qashqai и Terrano, наоборот, получили прибавку на 10 тыс. и 14-24 тыс. руб. соответственно.

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