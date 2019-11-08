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ЦБ с начала года выявил на Южном Урале 79 нелегальных кредиторов

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. За 9 месяцев 2019 года в Челябинской области было выявлено 79 организаций с признаками нелегальной деятельности, большинство из них оказались «черными» кредиторами.



Как уточнили в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, в регионе были обнаружены «псевдоломбарды», которые не состояли в государственном реестре, но при этом выдавали займы населению.



Кроме того, в список нелегальных кредиторов, выявленных Центробанком, попали мошеннические организации, предоставляющие потребительские займы под материнский капитал. В числе нелегалов также — «анонимные кредиторы», которые размещали в СМИ недостоверную рекламу о предоставлении займов. При этом финансовых пирамид на территории Южного Урала за данный период времени не зафиксировано.



«Для выявления и наказания нелегальных участников рынка Банк России тесно сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами. Результатом этой работы является возбуждение уголовных и административных дел, реализация иных мер реагирования», — прокомментировала управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Всего за 9 месяцев этого года в Уральском федеральном округе выявлено 196 нелегальных участников финансового рынка. Как уточнили в челябинском отделении Уральского ГУ Банка России, Челябинская область лидирует среди других регионов УрФО по количеству выявленных нелегальных кредиторов с начала 2019 года. Для сравнения, в Свердловской области за данный период было обнаружено 76 «нелегалов», в Тюменской и Курганской областях — 29 и 10, соответственно. В ХМАО и ЯНАО выявлено по одному «черному кредитору».



«Выдавать кредиты и займы на регулярной основе могут только участники финансового рынка: банки, МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России. Если разрешения у компании (или лицензии у банка) нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает займы или кредиты — это нелегальный (или «черный») кредитор. Связь с нелегальным кредитором чревата не только переплатой начисленных процентов. Если вернуть деньги в срок не получается, то с «черным» кредитором не удастся договориться о реструктуризации или об изменении условий кредита. Бывают случаи, когда «нелегалы» в целях возврата займа используют методы угроз, запугивания или «выбивают» долг в прямом смысле слова», — подчеркнули в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

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