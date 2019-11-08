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Объем вкладов физлиц до 100 тыс. рублей с начала года сократился на 9,1%

УрБК, Москва, 08.11.2019. С января по октябрь 2019 года объем вкладов физлиц до 100 тыс. руб. уменьшился на 9,1%, а их количество выросло на 1,9%. Об этом говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Между тем наибольший прирост показали вклады физических лиц в диапазонах от 1 млн до 1,4 млн руб. и от 1,4 млн до 3 млн руб. — увеличение по ним составило 8,4% и 8,3% по сумме соответственно. При этом количество таких депозитов выросло на 8,7%.



Как уточняется в мониторинге АСВ, доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. с начала 2019 года увеличилась с 11,9% до 12,4%, а доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. возросла с 10,4% до 10,7%. На этом фоне доли банковских депозитов в диапазонах от 100 тыс. до 1 млн руб. и свыше 3 млн руб. практически не изменились и составили 36,3% и 32,7% соответственно, а доля вкладов размером менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9% до 7,9%.



«Общий объем вкладов от 100 тыс. до 1 млн руб. по сумме увеличился на 3,9% и на 2,6% по количеству счетов. Средства населения на банковских счетах свыше 3 млн руб. возросли по сумме на 3,7% и на 10,6% по количеству счетов», — сообщили в АСВ.

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