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Чистая прибыль ОК «РУСАЛ» по МСФО за 9 месяцев сократилась в 1,9 раза

УрБК, Москва, 08.11.2019. По итогам 9 месяцев этого года чистая прибыль объединенной компании (ОК) «РУСАЛ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 819 млн долл. США.



Как говорится в официальном сообщении компании, выручка ОК «РУСАЛ» в январе-сентябре 2019 года снизилась на 8,8% — до 7 млрд 222 млн долл. США по сравнению с 7 млрд 915 млн долл. США за аналогичный период 2018 года, что было частично компенсировано увеличением объема продаж первичного алюминия на 9,8%. В том числе выручка от реализации первичного алюминия сократилась на 7,6% — до 5 млрд 946 млн долл. США в связи со снижением цен на алюминий.



Скорректированный чистый убыток ОК «РУСАЛ» за 9 месяцев 2019 года составил 132 млн долл. США против прибыли в 873 млн долл. США годом ранее, при этом нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,2% — до 906 млн долл. США, а скорректированный показатель EBITDA упал в 2,35 раза — до 765 млн долл. США.



В III квартале этого года EBITDA «РУСАЛа» упала на 64,9% — до 237 млн долл. США против с 676 млн долл. США в аналогичном периоде 2018 года под влиянием негативных макроэкономических факторов, что было частично компенсировано снижением себестоимости на тонну в алюминиевом сегменте. Чистая прибыль «Русала» в III квартале текущего года сократилась относительно предыдущего квартала на 44,9% — до 194 млн долл. США, скорректированный чистый убыток составил 34 млн долл. США против прибыли 5 млн долл. США кварталом ранее, а нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 34,4% — до 240 млн долл. США, скорректированный показатель EBITDA сократился на 21,5%, до 237 млн долл. США, выручка — на 3,1%, до 2 млрд 486 млн долл. США.



Чистый долг компании на 30 сентября 2019 года составил 6 млрд 833 млн долл. США против 7 млрд 52 млн долл. США кварталом ранее, понизившись в течение III квартала на 9%.



«В первые 9 месяцев 2019 года сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий, в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных «РУСАЛом» премий (главным образом из-за уменьшения доли продаж ПДС в результате санкций) привели к существенному сокращению выручки и EBITDA «РУСАЛа» и оказали влияние на финансовые результаты компании. Тем не менее в течение 2019 года мы продолжали постепенно восстанавливать объемы продаж ПДС и достигли 40% продаж ПДС в общем объеме реализации по итогам III квартала по сравнению лишь с 29% в первом квартале. Мы ожидаем, что доля ПДС восстановится в начале 2020 года, по итогам завершения периода контрактации», — пояснил в комментарии генеральный директор «РУСАЛа» Евгений Никитин.



Кроме того, в сообщении «РУСАЛа» уточняется, что в период с сентября по ноябрь 2019 года компания продолжила оптимизировать структуру и стоимость обслуживания долговых обязательств и успешно разместила два транша рублевых облигаций номинальным объемом 15 млрд руб. каждый с рекордно низкими ставками — 8,25% и 7,45% годовых, а также заключила сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития (PXF2019), на сумму 1 млрд 85 млн долл. США со сроком погашения 5 лет. При этом первый транш рублевых облигаций был конвертирован в долг, выраженный в долларах США, со ставкой 3,835% годовых.

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