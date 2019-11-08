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Почти 20% свердловских работодателей не нанимают сотрудников без опыта работы

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Специалистов без опыта работы нанимают 83% екатеринбургских компаний. Кандидатов чаще всего приглашают для выполнения работы, не требующей соответствующих навыков, то есть на линейные позиции.



Как сообщает аналитический центр «Авито.Работа» в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий, с такими результатами Екатеринбург оказался на седьмом месте списка. На первой строчке — Воронеж. Там работников без опыта нанимает 93% работодателей. Второе и третье место заняли Санкт-Петербург и Пермь соответственно — в обоих городах 85% компаний готовы рассмотреть резюме без опыта работы.



В первую очередь при подборе соискателей без опыта работы работодатели Екатеринбурга оценивают социальные и личностные качества кандидатов, это отметили 71% опрошенных. На втором месте по значимости оказалось качество выполнения тестового задания (44%). Третье место разделили профессиональные интересы новичков и соответствие образования кандидата профилю компании (по 40%). Конкретное учебное заведение, в котором учится/учился соискатель, интересует работодателей в самую последнюю очередь. Этот критерий отметили всего 9% респондентов.



Наиболее часто людей без опыта работы нанимают в сфере общественного питания (97% работодателей). На втором месте по частоте утвердительных ответов — интернет-торговля (96%), на третьем — сфера образования и науки (89% респондентов).



В целом по стране начинающих специалистов берут на работу 81% отечественных работодателей. Эта практика наиболее распространена среди представителей крупного и среднего бизнеса. Каждый третий работодатель в сегменте малого бизнеса (29%), наоборот, не рассматривает резюме кандидатов без опыта работы.

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