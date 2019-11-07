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Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных городов России у иностранцев
7 ноябрь 2019 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Екатеринбург вошел в первую десятку рейтинга российских городов, которые чаще всего посещают иностранцы. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru со ссылкой на исследование компании OneTwoTrip.
В данном рейтинге Екатеринбург занял седьмую строчку. Впереди уральской столицы лишь Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Сочи и Краснодар. Таким образом, уральская столица вошла в топ-10 самых популярных российских городов. Меньшей популярностью, чем Екатеринбург, у иностранцев пользуются Казань и Владивосток.
Ранее уральский мегаполис вошел в пятерку городов России, где туристы чувствуют себя, «как в Европе». Первыми в данном рейтинговом исследовании стали Калининград, Санкт-Петербург и Сочи. Вместе с Екатеринбургом в пятерке самых «европейских» городов оказалась и Казань.
Как отмечают в проведенном исследовании аналитики компании OneTwoTrip, за последний год Москва стала популярнее у иностранцев на 2,8%. На этом фоне популярность Санкт-Петербурга, напротив, понизилась — спрос на поездки в северную столицу упал на 4,6%.
В данном рейтинге Екатеринбург занял седьмую строчку. Впереди уральской столицы лишь Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Сочи и Краснодар. Таким образом, уральская столица вошла в топ-10 самых популярных российских городов. Меньшей популярностью, чем Екатеринбург, у иностранцев пользуются Казань и Владивосток.
Ранее уральский мегаполис вошел в пятерку городов России, где туристы чувствуют себя, «как в Европе». Первыми в данном рейтинговом исследовании стали Калининград, Санкт-Петербург и Сочи. Вместе с Екатеринбургом в пятерке самых «европейских» городов оказалась и Казань.
Как отмечают в проведенном исследовании аналитики компании OneTwoTrip, за последний год Москва стала популярнее у иностранцев на 2,8%. На этом фоне популярность Санкт-Петербурга, напротив, понизилась — спрос на поездки в северную столицу упал на 4,6%.
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