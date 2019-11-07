Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 12 коп.
7 ноябрь 2019 (16:00)
УрБК, Москва, 07.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 14 коп. до 63,73 руб., евро — на 12 коп. до 70,55 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 1 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 27 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 1,8 коп., евро — на 0,7 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 15,7 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 20 коп.