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Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 12 коп.

7 ноябрь 2019 (16:00)

УрБК, Москва, 07.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 14 коп. до 63,73 руб., евро — на 12 коп. до 70,55 руб.

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