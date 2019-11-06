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Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты
6 ноябрь 2019 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая неделя не станет реальностью в ближайшие три-пять лет. 34%, напротив, уверены, что такой сценарий возможен. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании HeadHunter.
«66% свердловчан готовы к переходу на такой график только при условии сохранения зарплаты. 20% согласны в любом случае. 10% в принципе не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю. Тех, кто поддерживает данную инициативу, больше всего среди представителей IT-сферы (23%) и маркетинга (22%)», — говорится в исследовании.
Чаще других к переходу на четырехдневку не готовы владельцы компаний (30%) и топ-менеджеры (12%). Однако среди этих же групп выше всего доля тех, кто поддерживает новый график независимо от условий (20% среди владельцев, 22% среди топ-менеджеров).
40% опрошенных, так или иначе готовых к переходу на четырехдневную рабочую неделю, готовы ради этого работать интенсивнее. Еще 30% заявили, что ради этого согласны увеличить продолжительность рабочего дня. 18% согласны работать без перерыва на обед. При этом 29% не готовы ничего менять ради нового графика.
«По мнению большинства свердловчан (73%), наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного — пятница. 16% высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник, 11% — среду. Как правило, чем выше должность, тем чаще человек выступает за то, чтобы сделать выходным понедельник», — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
«66% свердловчан готовы к переходу на такой график только при условии сохранения зарплаты. 20% согласны в любом случае. 10% в принципе не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю. Тех, кто поддерживает данную инициативу, больше всего среди представителей IT-сферы (23%) и маркетинга (22%)», — говорится в исследовании.
Чаще других к переходу на четырехдневку не готовы владельцы компаний (30%) и топ-менеджеры (12%). Однако среди этих же групп выше всего доля тех, кто поддерживает новый график независимо от условий (20% среди владельцев, 22% среди топ-менеджеров).
40% опрошенных, так или иначе готовых к переходу на четырехдневную рабочую неделю, готовы ради этого работать интенсивнее. Еще 30% заявили, что ради этого согласны увеличить продолжительность рабочего дня. 18% согласны работать без перерыва на обед. При этом 29% не готовы ничего менять ради нового графика.
«По мнению большинства свердловчан (73%), наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного — пятница. 16% высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник, 11% — среду. Как правило, чем выше должность, тем чаще человек выступает за то, чтобы сделать выходным понедельник», — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
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