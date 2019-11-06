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Спасатели эвакуировали посетителей небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге из-за задымления

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Спасатели эвакуировали посетителей небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге из-за задымления. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о задымлении бизнес-центра поступило в 13.58.



«Организована эвакуация людей из здания. К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения, огнеборцы ушли в разведку», — сообщает пресс-служба ведомства.



К бизнес-центру продолжает прибывать пожарно-спасательная техника со всех районов города.

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