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Спасатели эвакуировали посетителей небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге из-за задымления

6 ноябрь 2019 (14:45)

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Спасатели эвакуировали посетителей небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге из-за задымления. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о задымлении бизнес-центра поступило в 13.58.

«Организована эвакуация людей из здания. К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения, огнеборцы ушли в разведку», — сообщает пресс-служба ведомства.

К бизнес-центру продолжает прибывать пожарно-спасательная техника со всех районов города.

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