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Из Челябинской области за 9 месяцев выдворили 1 тыс. нелегальных мигрантов
6 ноябрь 2019 (13:23)
УрБК, Челябинск, 06.11.2019. В течение 9 месяцев 2019 года с территории Южного Урала выдворили 1 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
«Все они были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства, в частности, правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет», — говорится в сообщении.
В настоящее время в спецучреждении для административно задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 74 иностранца, ожидающих отправки домой. Они будут выдворены на родину по мере проверки и в случае необходимости подготовки необходимых документов.
В течение прошлой недели, включая выходные, домой были отправлены 37 человек. В ближайшие дни судебные приставы сопроводят до пунктов пропуска через границу еще около полутора десятков иностранцев. Большинство из них отправятся домой при содействии национальных диаспор, действующих в Челябинской области. Остальные будут выдворены через воздушные гавани.
«Все они были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства, в частности, правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет», — говорится в сообщении.
В настоящее время в спецучреждении для административно задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 74 иностранца, ожидающих отправки домой. Они будут выдворены на родину по мере проверки и в случае необходимости подготовки необходимых документов.
В течение прошлой недели, включая выходные, домой были отправлены 37 человек. В ближайшие дни судебные приставы сопроводят до пунктов пропуска через границу еще около полутора десятков иностранцев. Большинство из них отправятся домой при содействии национальных диаспор, действующих в Челябинской области. Остальные будут выдворены через воздушные гавани.
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