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Худрук Театра эстрады Александр Новиков выплатил администрации Екатеринбурга 1 млн рублей и избежал банкротства

УрБК, Москва, 05.11.2019. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве художественного руководителя екатеринбургского Театра Эстрады Александра Новикова в связи с тем, что он погасил большую часть задолженности перед кредитором-заявителем — администрацией города. Об этом сообщается в материалах суда.



«В материалы дела представлено платежное поручение: № 309 от 10.10.2019 г. на 1 000 000 руб., подтверждающее перечисление должником в адрес кредитора задолженности. Исходя из чего, суд делает вывод о том, что задолженность перед заявителем погашена частично... Поскольку на момент судебного заседания размер основной задолженности меньше 500 000 руб., суд признает заявление администрации Екатеринбурга о признании гражданина-должника Новикова Александра Васильевича необоснованным и прекращает производство по делу», — говорится в постановлении.



Отметим, что администрация города требовала признать Новикова банкротом из-за долга в размере около 1 млн 338 тыс. руб. Задолженность возникла по арендной плате за пользование земельным участком на улице Малышева, 38.

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