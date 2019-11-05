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ММК продолжает модернизацию центральной электростанции

УрБК, Магнитогорск, 05.11.2019. Центральная электрическая станция (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отметила свое 88-летие. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«В начале 30-х годов прошлого столетия основным источником обеспечения строящихся цехов ММК электроэнергией должна была стать центральная электрическая станция. И потому ЦЭС с самого начала стала одним из главных объектов строительства Магнитки. Земляные работы на возведении станции были начаты летом 1930 года, а уже 23 октября 1931-го первая турбина ЦЭС дала промышленный ток. К началу Великой Отечественной войны станция была оснащена пятью котлами и пятью турбогенераторами. Ее мощность составляла 123 МВт», — говорится в сообщении.



Послевоенные и последующие годы отмечены строительством новых энергетических объектов комбината, увеличением мощностей. На ЦЭС велась реконструкция, обновлялись мощности, производилась замена приборов и автоматических регуляторов. Внедрялись серьезные технические мероприятия, современная электронная автоматика, релейные защиты, механизация технологических процессов.



«С середины 80-х годов начался новый этап реконструкции энергооборудования, заменены морально устаревшие и физически изношенные турбины. За последние пятнадцать лет на станции введен в эксплуатацию новый турбогенератор № 8 мощностью 40 мегаватт (с его вводом установленная мощность станции достигла 201 МВт), произведена модернизация турбогенератора № 5 (агрегат с почти 80-летней историей обновлен полностью). Для обеспечения паром и теплом строящегося стана 2000 (ЛПЦ № 11) пущена в работу бойлерная установка № 11 производительностью 32 т пара в час и 80 Гкал в час в тепле с сетевой водой», — сообщили на ММК.



В 2016 году на станции запустили уникальный проект — систему автоматического регулирования паровых котлов № 1-8 по критерию минимума потребления природного газа. Система позволяет в автоматическом режиме определять соотношение «воздух\топливо», снизить потребление природного газа, одновременно увеличивая утилизацию доменного, уменьшить влияние человеческого фактора при инцидентах. При этом повышается КПД агрегата. Для решения этой задачи была осуществлена замена оборудования КИПиА на современное оборудование ведущих производителей.



А в мае нынешнего года на Центральной электростанции введен в строй новый турбоагрегат. Он оборудован паровой теплофикационной турбиной и генератором. Новый турбоагрегат мощнее прежнего и позволяет снизить удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии на 15%.



Электрическая мощность турбогенератора составляет 50 МВт. Турбина выполнена в одном цилиндре и укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. Это позволит ПАО «ММК» снизить потребление природного газа.



Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС — восемь энергетических и два водогрейных котла, девять турбогенераторов суммарной мощностью 216 МВт. Пуск и включение в работу нового агрегата увеличило мощность станции на 25 МВт. Кроме того, экономические показатели агрегата будут способствовать увеличению разницы между покупной электроэнергией и произведенной на ЦЭС в пользу последней.



Помимо увеличения выработки электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличилась надежность отдачи тепла на отопление и горячее водоснабжение Магнитогорска, ведь Центральная электростанция обеспечивает тепловой энергией Ленинский район города, часть промышленной площадки комбината, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат.

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