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В Екатеринбурге состоялось пленарное заседание «Всемирного дня городов-2019»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось пленарное заседание «Всемирного дня городов-2019». Об этом сообщает информационный портал города.



«Участников масштабного международного мероприятия приветствовали исполнительный директор ООН-Хабитат, заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский», — говорится в сообщении.



Открывая пленарное заседание, Александр Высокинский отметил высокий уровень организации мероприятия и несомненную важность обсуждаемых тем: устойчивого развития, процветания и обеспечения возможностей для всех жителей городов будущего.



«Екатеринбург показал всему миру, что готов к проведению самых амбициозных международных мероприятий. Мы готовы изучать опыт ведущих мегаполисов планеты и делиться своим. От имени всех жителей уральской столицы сердечно приветствую всех участников на площадке «Всемирного дня городов», — отметил А. Высокинский.



Глава региона Евгений Куйвашев рассказал, что проведение такого масштабного мероприятия имеет большое значение для всего уральского региона.



«Мы готовы изучать опыт внедрения инноваций ведущих мировых городов», — подчеркнул Е. Куйвашев.



От имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша собравшихся приветствовал директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.



Исполнительный директор программы ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф выразила благодарность правительству РФ, губернатору Свердловской области и главе Екатеринбурга за прекрасную организацию дискуссий и всего мероприятия в целом.



Исполнительный директор ООН-Хабитат напомнила, что главной темой обсуждений должна стать тема возможностей городов: инклюзивность, экология, высокие технологии.

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