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ММК стал одним из победителей всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок»
31 октябрь 2019 (12:42)
УрБК, Магнитогорск, 31.10.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Развитие потенциала команды». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Итоги ежегодной премии подвели в Москве в конце октября. В этом году организаторы получили 220 заявок от компаний со всей России. В итоге звания «Лидер конкурентных закупок» в различных номинациях удостоены 14 компаний.
Темой доклада, представленного ММК на конкурс, стало развитие категорийного менеджмента в службе закупок в 2019 году. В основе данного подхода к закупкам лежит делегирование полномочий подписания договоров и контрактов категорийным менеджерам в рамках выданных доверенностей. Конкурсная комиссия высоко отметила достижения службы закупок предприятия и развитие потенциала ее сотрудников.
Премия «Лидер конкурентных закупок» — первый профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности. Он проводится с 2012 года и объединяет закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Цель премии — привлечение внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенный вклад в развитие всего рынка.
ММК является постоянным участником и лауреатом премии «Лидер конкурентных закупок». В числе премий ПАО «ММК» есть награды в номинациях «Экономическая эффективность закупочных операций», «За развитие и оптимизацию закупочной деятельности», «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности» и «Экономическая эффективность закупочных операций».
Итоги ежегодной премии подвели в Москве в конце октября. В этом году организаторы получили 220 заявок от компаний со всей России. В итоге звания «Лидер конкурентных закупок» в различных номинациях удостоены 14 компаний.
Темой доклада, представленного ММК на конкурс, стало развитие категорийного менеджмента в службе закупок в 2019 году. В основе данного подхода к закупкам лежит делегирование полномочий подписания договоров и контрактов категорийным менеджерам в рамках выданных доверенностей. Конкурсная комиссия высоко отметила достижения службы закупок предприятия и развитие потенциала ее сотрудников.
Премия «Лидер конкурентных закупок» — первый профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности. Он проводится с 2012 года и объединяет закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Цель премии — привлечение внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенный вклад в развитие всего рынка.
ММК является постоянным участником и лауреатом премии «Лидер конкурентных закупок». В числе премий ПАО «ММК» есть награды в номинациях «Экономическая эффективность закупочных операций», «За развитие и оптимизацию закупочной деятельности», «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности» и «Экономическая эффективность закупочных операций».
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