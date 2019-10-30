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Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в III квартале составил 155 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.10.2019. Средний размер выданных потребительских кредитов в Челябинской области по итогам III квартала 2019 года составил 155 тыс. 365 руб. Это на 0,6% ниже уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по РФ средний размер выданных потребкредитов в III квартале составил 182,1 тыс. руб. (плюс 4,9%).



«При этом в регионах РФ динамика среднего размера выданных потребкредитов оказалась разнонаправленной. Так, самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Алтайский край (плюс 16,5%), Кемеровская область (плюс 13,3%), Красноярский (плюс 10,7%) и Ставропольский (плюс 10,5%) края, а также Санкт-Петербург (плюс 9,2%). В то же время в ряде регионов средний размер выданных потребкредитов снизился, в том числе в Якутии (минус 5,6%), Свердловской области (минус 3,7%), Москве (минус 2,9%) и Челябинской области (минус 0,6%)», — говорится в исследовании НБКИ.

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