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Реконструкция доменного производства ММК улучшила качество атмосферного воздуха в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжает модернизацию доменного производства. Об этом рассказал ведущий специалист технологической группы доменного цеха ПАО «ММК» Виталий Бегинюк, выступая на завершившейся в Магнитогорске конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве».



По его словам, за последние годы на ММК была проведена реконструкция литейных дворов четырех доменных печей, что значительно сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магнитогорска.



«Модернизация литейных дворов доменных печей Магнитки началась в 2013 году с реконструкции доменной печи № 6. На этой печи впервые на комбинате была организована система закрытых желобов и система аспирации литейного двора. Также впервые установлено гидравлическое оборудование для закрытия (пушка) и вскрытия (бурмашина с перфоратором) чугунной лётки. Для подъема крышек над желобами установлен манипулятор. Модернизация литейного двора на только значительно сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и улучшила условия труда горновых», — сообщили в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».



В 2016-2017 годы в ходе капитальных ремонтов были реконструированы литейные дворы доменных печей № 9 и 10. Здесь также были организованы системы закрытых желобов с аспирацией литейных дворов и шихтоподачи и установлено гидравлическое оборудование литейного двора (машины вскрытия, закрытия леток и манипулятор). Аналогичная реконструкция литейного была проведена в 2018 году в ходе капитального ремонта I разряда доменной печи № 1. Помимо этого, на первой домне было решено изменить конструктивную особенность системы охлаждения печи. Вместо плитовых вертикальных чугунных холодильников в районе заплечиков и фурменной зоны были установлены медные горизонтальные холодильники.



В соответствии с программой капитальных ремонтов в 2020 году ММК приступит к реконструкции доменной печи № 2. Здесь также будет модернизировано охлаждение с установкой системы с горизонтальными охлаждающими элементами. Помимо этого, будет проведена реконструкция литейных дворов. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины.



Прорывным для доменного производства ММК станет строительство комплекса новой доменной печи № 11 с рабочим объемом 3 тыс. 800 кубометров и производительностью 3,7 млн т чугуна в год. Эта печь, пуск которой намечен на 2024 год, будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями. На ней будет предусмотрена система аспирации литейных дворов и подбункерных помещений производительностью 2 млн м³/ч и остаточной запыленностью 10 мг/м3. Также будут установлены системы очистки доменного газа и придоменной грануляции шлака. Печь будет оснащена локальным оборотным циклом водоснабжения. Будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция. Предусмотрена возможность применения технологии вдувания пылеугольного топлива. Запуск в эксплуатацию новой доменной печи позволит вывести из работы три действующих доменных печи и достигнуть сокращения выбросов в атмосферу на 6,6 тыс. т.

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