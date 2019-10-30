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Компания «ФОРЭС» вошла в рейтинг крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Аналитический центр «Эксперт-Урал» обнародовал результаты рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2018 года, в котором ООО «ФОРЭС» заняло 160 место. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Основой для составления рейтинга стали официальные статистические данные о реализации промышленной продукции в 2018 году. Согласно этим данным, ООО «ФОРЭС» по такому показателю (13,7 млрд руб.) несколько уступило «Ураласбесту» (13,9 млрд руб., 159 место), но обошло Уральский трубный завод (13 млрд руб., 161 место). При этом чистая прибыль «ФОРЭС» (374 млн руб.) оказалась значительно — на 185 млн руб. — меньше, чем получил «Ураласбест» (559 млн руб.)», — говорится в сообщении.



«Такие итоги работы в 2018 году четко отражают наш стратегический выбор. Компания продолжает считать приоритетом свое устойчивое развитие. Именно поэтому значительная часть прибыли, полученной в предыдущие годы, была вложена в модернизацию производственных и экологических мощностей. Отчасти уступая покупателям в цене, мы поддерживаем долговременный спрос на нашу продукцию. А вместе с этим — сохраняем прежние и создаем новые рабочие места, оставаясь одной из опор для экономики малых уральских городов, где работают заводы компании», — заявил исполнительный директор ООО «ФОРЭС» Михаил Ловков.



Отметим, что подразделения ООО «ФОРЭС» действуют в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и селе Курьи (Свердловская область). В соответствии с законодательством в 2018 году компания перечислила во все уровни бюджетов 2,2 млрд руб. Инвестиции в модернизацию и развитие производства превысили 900 млн руб., в том числе более 100 млн руб. — в развитие экологических мощностей. Пятая часть полученной чистой прибыли направлена на благотворительность. Средняя ежемесячная зарплата производственного персонала компании к концу 2018 года составила около 40 тыс. руб.



Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири составлен аналитическим центром «Эксперт» на основе методики, используемой при составлении федерального рейтинга «Эксперт 400». В рейтинге представлены компании практически всех основных сфер экономики. География исследования — Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия.

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