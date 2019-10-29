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Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — на 6 коп.

29 октябрь 2019 (15:46)

УрБК, Москва, 29.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 3,8 коп. до 63,83 руб., евро — на 6,13 коп. до 70,78 руб.

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