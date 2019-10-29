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В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» оштрафовали на 50 тыс. рублей за кишечную палочку в роллах
29 октябрь 2019 (14:19)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» (ООО «Форсаж», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64) оштрафовали на 50 тыс. руб. за кишечную палочку в роллах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«В ходе административного расследования установлено, что по результатам лабораторных испытаний сет «Нескучный» не соответствовал требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)». Объемно-планировочные решения помещений предприятия не обеспечивают возможность соблюдения последовательности (поточности) технологических операций, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды», — говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям в отношении ООО «Форсаж» составлен протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, на основании компания оштрафована на 50 тыс. руб.
Руководителю предприятия выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения к организации питания.
«В ходе административного расследования установлено, что по результатам лабораторных испытаний сет «Нескучный» не соответствовал требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)». Объемно-планировочные решения помещений предприятия не обеспечивают возможность соблюдения последовательности (поточности) технологических операций, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды», — говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям в отношении ООО «Форсаж» составлен протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, на основании компания оштрафована на 50 тыс. руб.
Руководителю предприятия выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения к организации питания.
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