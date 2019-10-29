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В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» оштрафовали на 50 тыс. рублей за кишечную палочку в роллах

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» (ООО «Форсаж», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64) оштрафовали на 50 тыс. руб. за кишечную палочку в роллах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«В ходе административного расследования установлено, что по результатам лабораторных испытаний сет «Нескучный» не соответствовал требованиям техрегламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)». Объемно-планировочные решения помещений предприятия не обеспечивают возможность соблюдения последовательности (поточности) технологических операций, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды», — говорится в сообщении.



По выявленным нарушениям в отношении ООО «Форсаж» составлен протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, на основании компания оштрафована на 50 тыс. руб.



Руководителю предприятия выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения к организации питания.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:19</span><br /><strong>В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» оштрафовали на 50 тыс. рублей за кишечную палочку в роллах</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Екатеринбурге компанию «Сушкоф» (ООО «Форсаж», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64) оштрафовали на 50 тыс. руб. за кишечную палочку в роллах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090955-v-ekaterinburge-kompaniyu-sushkof-oshtrafovali-na-50-tys-rubley-za-kishechnuyu-palochku-v-rollah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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