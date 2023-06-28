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Ключи от новой квартиры в ЖК «Нескучный сад» «Атомстройкомплекса» вручили заслуженному тренеру России по биатлону Михаилу Шашилову

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Тренеру женской сборной по биатлону серебряному призеру XXIV зимних Олимпийских игр Михаилу Шашилову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в ЖК «Нескучный сад» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Ключи от новой квартиры в ЖК «Нескучный сад» «Атомстройкомплекса» вручили заслуженному тренеру России по биатлону Михаилу Шашилову

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева выдающихся деятелей спорта Свердловской области теперь поощряют не только стипендиями и грантами, но и жильем. Подарком для выдающихся спортсменов региона становятся квартиры от компании «Атомстройкомплекс».

Первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов отметил, что компания гордится тем, что для поддержки выдающихся деятелей Свердловской области выбирают жилье от «Атомстройкомплекса». По его мнению, решение квартирного вопроса — один из ключевых факторов, влияющих на желание жить и работать в городе.

Ключи от новой квартиры в ЖК «Нескучный сад» «Атомстройкомплекса» вручили заслуженному тренеру России по биатлону Михаилу Шашилову

Заслуженный тренер России Михаил Шашилов подготовил к играм 2022 года в Пекине биатлонисток Ирину Казакевич и Светлану Миронову, бронзового призера XVI зимних Олимпийских игр 1992 года Елену Мельникову (Чепикову), многократного чемпиона мира Алексея Ковязина, победителя и призера чемпионата Европы Ирину Милешину и многих других выдающихся биатлонистов.

Отметим, что губернаторская программа поддерживает не только заслуженных «олимпийцев», но и перспективную молодежь.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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