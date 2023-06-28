Ключи от новой квартиры в ЖК «Нескучный сад» «Атомстройкомплекса» вручили заслуженному тренеру России по биатлону Михаилу Шашилову

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов ...31.05.2023 Руководители «Атомстройкомплекса» получили награды из рук губернатора Евгения Куйвашева за вклад в развитие Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды уральским ...19.05.2023 «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир работникам завода имени Калинина
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир в ЖК «Народные кварталы» сотрудникам ПАО «МЗиК». ...04.10.2022 68 сотрудников «Атомстройкомплекса» приобрели квартиры с помощью корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. «Атомстройкомплекс» на протяжении 10 лет успешно развивает корпоративную жилищную ...28.03.2022 «Атомстройкомплекс» передал 110 новых квартир площадью около 3,7 тыс. кв. метров детям-сиротам
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» передал 110 новых квартир детям-сиротам. Однокомнатные ...