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Свердловская область занимает 14 место среди регионов РФ по объему инвестиций в основной капитал

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Свердловская область занимает 14 место среди российских регионов по объему привлеченных инвестиций в основной капитал. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания.



«По объему предоставленных налоговых льгот в денежном эквиваленте Свердловская область занимает пятое место в России. А, скажем, по объему привлеченных инвестиций в основной капитал — только 14 место. Также нас не устраивает уровень среднемесячной зарплаты в реальном секторе экономике», — заявил Е. Куйвашев, рассказывая об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона в ближайшие три года.



По его словам, в 2019 году объем предоставленных налоговых льгот в регионе составит 14,3 млрд руб., в 2020 году — 14,8 млрд руб., в 2021 году — 15,2 млрд руб., в 2022 году — 15,4 млрд руб.

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