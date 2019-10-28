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В Екатеринбурге уборочная техника переоборудована для работы в зимний сезон

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Вся дорожно-уборочная техника Екатеринбурга переоборудована для работы по зимнему регламенту и готова к эксплуатации на случай ухудшения погодных условий. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Для посыпки дорог и тротуаров противогололедными материалами будут использованы комбинированные дорожные машины (КДМ). Летом они осуществляют поливку и мойку дорог, а зимой на них ставится оборудование, которое посыпает скользкую дорогу, а также прометает проезжую часть и сплуживает снег.



В районных дорожно-эксплуатационных участках подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня, который будет использоваться для обработки проезжей части и тротуаров.



«При подготовке мы стараемся по максимуму помыть подпорные стенки, путепроводы, мосты, чтобы убрать всю летне-осеннюю грязь, и в зиму «зайти» чисто. У нас много новой техники: часть отремонтирована, часть придет к зиме. Мы не можем разово купить всю необходимую технику, но ее количество мы регулярно наращиваем. Наипервейшая цель, стоящая перед нами, — через год-полтора увеличить парки ДЭУ на 30%», — ранее сообщал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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