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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 28 коп.
28 октябрь 2019 (16:37)
УрБК, Москва, 28.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 13 коп. до 63,87 руб., евро — на 28 коп. до 70,84 руб.
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