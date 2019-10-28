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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 28 коп.

28 октябрь 2019 (16:37)

УрБК, Москва, 28.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 13 коп. до 63,87 руб., евро — на 28 коп. до 70,84 руб.

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