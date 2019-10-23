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Компания «ФОРЭС» провела комплекс подготовительных мероприятий перед проверкой Росприроднадзора

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В ООО «ФОРЭС» сегодня, 23 октября 2019 года, началась плановая выездная проверка службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает пресс-служба компании.



«В проверке примут участие более 30 специалистов службы, в том числе из Нижнего Тагила, и аккредитованной экспертной организации — Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Уральскому федеральному округу», — говорится в сообщении.



В рамках федерального государственного экологического надзора будет проверено, как подразделения компании соблюдают требования законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также лицензионные требования. В том числе будет замерено содержание загрязняющих веществ на источниках выбросов, а также проанализированы различные виды отходов с производственных площадок. Работа экспертов продлится до 20 ноября.



«Результаты собственного экологического мониторинга, который ведет сама компания, показывают, что производственное оборудование работает как надо, природоохранные нормы мы соблюдаем. Многое сделано и по другим направлениям. Но внешний, государственный контроль — это очень ответственно, проверяющие всегда настроены весьма жестко и придирчиво. Поэтому подразделения компании ждут экспертов с понятным напряжением», — отмечает главный эколог ООО «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева.

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