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В Екатеринбурге предприятие «Средуралтальк» задолжало своим сотрудникам зарплату на сумму свыше 1,3 млн рублей
23 октябрь 2019 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге ООО «Средуралтальк» не выплатило 102 работникам заработную плату за август 2019 года. Сумма задолженности составила более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По результатам проверки было внесено представление руководителю ООО «Средуралтальк», после рассмотрения которого коммерческого директора общества привлекли к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства надзорного органа трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.
По результатам проверки было внесено представление руководителю ООО «Средуралтальк», после рассмотрения которого коммерческого директора общества привлекли к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства надзорного органа трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.
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