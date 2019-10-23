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В Екатеринбурге предприятие «Средуралтальк» задолжало своим сотрудникам зарплату на сумму свыше 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге ООО «Средуралтальк» не выплатило 102 работникам заработную плату за август 2019 года. Сумма задолженности составила более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По результатам проверки было внесено представление руководителю ООО «Средуралтальк», после рассмотрения которого коммерческого директора общества привлекли к дисциплинарной ответственности.



После вмешательства надзорного органа трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.

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