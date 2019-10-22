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Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего МУП «Новые технологии» в Белоярском районе

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Белоярском районе начата проверка по факту гибели работника МУП «Новые технологии» вследствие обвала грунта при проведении ремонтных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ведомстве комментируют, что 18 октября 2019 года во время проведения ремонтных работ на канализационных сетях в поселке Белоярском на ул. Юбилейной произошел обвал грунта во время земляных работ, в результате чего погиб работник МУП «Новые технологии» — слесарь-ремонтник 5 разряда 1980 года рождения. Белоярский межрайонный прокурор незамедлительно выехал на место происшествия.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», расследование которого взято в прокуратуре на контроль.



В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в МУП «Новые технологии» при проведении земляных работ.



Кроме того, прокуратура из Государственной инспекции труда истребовала материалы расследования несчастного случая на производстве.



Также в рамках проверки будут опрошены должностные лица организации, производившей ремонтные работы, истребованы необходимые документы, в том числе локальные акты предприятия в сфере техники безопасности.



Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

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