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Гордума Екатеринбурга признала состоявшимся общегородской опрос о месте строительства собора святой Екатерины

22 октябрь 2019 (14:10)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Сегодня, 22 октября 2019 года, Екатеринбургская городская дума признала состоявшимся общегородской опрос о месте строительства собора святой Екатерины. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании было утверждено большинством депутатов.

По информации представителей горизбиркома, прошедший 13 октября опрос по выбору площадки для строительства собора, признан состоявшимся. В нем приняли участие 97 тыс. 143 жителя.

Как было заявлено на заседании, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% пришедших на участки, за территорию за Макаровским мостом — 39,49%. Недействительными признано 2,85% опросных листов.

В результате депутаты утвердили решение, которое будет направлено в администрацию Екатеринбурга. При этом председатель гордумы Игорь Володин поблагодарил главу аппарата горадминистрации Илью Захарова и председателя горизбиркома Вадима Антошина за то, что первый в истории общегородской опрос был организован на «достойном уровне».

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