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В Миассе бывшего судебного пристава отправят в колонию за получение взяток

22 октябрь 2019 (12:32)

УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он признан виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия», части 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» и по статье 292 УК РФ «Служебный подлог».

По сообщению пресс-службы прокуратуры Челябинской области, обвиняемый с 2016 по 2018 год получил от граждан 92 тыс. руб. за прекращение исполнительных производств, а также снятие запрета на совершение регистрационных действий на имущество.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

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