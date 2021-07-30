В Качканаре бывший лесничий заплатит 2,5 млн рублей штрафа за получение взятки

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Суд вынес приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего лесничего Качканарского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Верхотурское лесничество». Виновного обяжут оплатить штраф в размере 2,5 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый получал денежные отчисления за то, что не препятствовал лесозаготовителям во время незаконной вырубки леса. Так, с апреля 2014 по август 2022 года он получил взятки на общую сумму 390 тыс. руб.



В отношении взяткодателей уголовные дела были прекращены на основании части 2 статьи 75 УК РФ из-за деятельного раскаяния. Лесничий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в том числе за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в значительном и крупном размерах».



Качканарский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа, а также запрета на то, чтобы на протяжении трех лет заниматься деятельностью, связанной с лесным и пожарным надзором.



На данный момент приговор в законную силу не вступил.