В Екатеринбурге директор коммерческой компании выплатит штраф 2,8 млн рублей за посредничество во взяточничестве и незаконное предпринимательство

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным Ибада оглы Гурбанова в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере» и пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области



Установлено, что обвиняемый с сентября по декабрь 2020 года был посредником при передаче взятки. Он передавал часть взятки в размере 1 млн руб. из общей суммы подкупа в размере 4,5 млн руб. второму посреднику для уменьшения размера налоговых выплат и сборов, подлежащих начислению. Мужчина исполнял просьбу своего знакомого, являющегося директором коммерческой компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.



Кроме того, Гурбанов был директором коммерческой организации с мая 2020 по апрель 2022 года и знал, что у нее нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов III класса опасности. Без этой лицензии невозможно было проводить буровзрывные работы по добыче серпентинита в карьере с целью получения прибыли в особо крупном размере.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил Ибаду оглы Гурбанову наказание в виде штрафа в размере 2 млн 800 тыс. руб.



На данный момент приговор не вступил в законную силу. Уголовные дела в отношении директора коммерческой организации и второго посредника находятся на рассмотрении в суде.