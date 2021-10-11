УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:44

В Екатеринбурге директор коммерческой компании выплатит штраф 2,8 млн рублей за посредничество во взяточничестве и незаконное предпринимательство

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным Ибада оглы Гурбанова в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере» и пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Установлено, что обвиняемый с сентября по декабрь 2020 года был посредником при передаче взятки. Он передавал часть взятки в размере 1 млн руб. из общей суммы подкупа в размере 4,5 млн руб. второму посреднику для уменьшения размера налоговых выплат и сборов, подлежащих начислению. Мужчина исполнял просьбу своего знакомого, являющегося директором коммерческой компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, Гурбанов был директором коммерческой организации с мая 2020 по апрель 2022 года и знал, что у нее нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов III класса опасности. Без этой лицензии невозможно было проводить буровзрывные работы по добыче серпентинита в карьере с целью получения прибыли в особо крупном размере.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил Ибаду оглы Гурбанову наказание в виде штрафа в размере 2 млн 800 тыс. руб.

На данный момент приговор не вступил в законную силу. Уголовные дела в отношении директора коммерческой организации и второго посредника находятся на рассмотрении в суде.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2021 Первоуральский суд вынес приговор работнику предприятия по делу о коммерческом подкупе на сумму 506 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Первоуральский городской суд на основании доказательств, представленных государственным ...

06.10.2020 В Челябинске гендиректор «Тепловых электрических сетей» предстанет перед судом за незаконное предпринимательство

УрБК, Челябинск, 06.10.2020. Прокуратура Челябинской области готовится направить в суд уголовное дело в отношении ...

19.02.2020 В Ленинский райсуд Екатеринбурга поступило ходатайство об аресте для гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили ходатайства следствия об избрании меры ...

13.09.2019 Жителя Челябинской области оштрафовали на 1,2 млн рублей за посредничество в передаче взяток сотруднику Росреестра

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Челябинской области местного жителя оштрафовали на 1,2 млн руб. за посредничество в ...

24.09.2018 В Екатеринбурге на 7 лет осужден посредник в даче взятки полиции в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. В Екатеринбурге вынесен приговор посреднику за получение первой части взятки в размере ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (338)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18