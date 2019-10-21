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У предпринимателя из Кировграда изъяли из незаконного владения федеральную собственность
21 октябрь 2019 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Прокуратура Кировграда проверила соблюдение требований законодательства при использовании и распоряжении объектами федеральной собственности и выяснила, что индивидуальный предприниматель незаконно использовал противорадиационное укрытие для оказания бытовых услуг населению.
Как сообщает пресс-служба ведомства, договор аренды или иной договор, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями, собственником имущества с индивидуальным предпринимателем не заключался.
«Противорадиационное укрытие является объектом гражданской обороны, обладает особым статусом и предназначено для защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его незаконное и бесконтрольное использование ставит под угрозу жизнь и здоровье населения при возникновении вышеперечисленных факторов», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура области направила исковое заявление об истребовании федерального имущества из незаконного владения общества в Арбитражный суд Свердловской области. Иск был удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, договор аренды или иной договор, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями, собственником имущества с индивидуальным предпринимателем не заключался.
«Противорадиационное укрытие является объектом гражданской обороны, обладает особым статусом и предназначено для защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его незаконное и бесконтрольное использование ставит под угрозу жизнь и здоровье населения при возникновении вышеперечисленных факторов», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура области направила исковое заявление об истребовании федерального имущества из незаконного владения общества в Арбитражный суд Свердловской области. Иск был удовлетворен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
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