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ЕВРАЗ НТМК получил три награды за организацию работ по ГО и ЧС в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. ЕВРАЗ НТМК получил три награды за организацию работ по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в 2022 году. На эти цели на предприятии было выделено 28 млн руб., сообщает управление по связям с общественностью РЦКО «Урал» ЕВРАЗ.

По результатам смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны среди предприятий и организаций Нижнего Тагила победа была присуждена объекту вместимостью свыше 600 человек, расположенному в цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК. Кроме этого, данное защитное сооружение получило второе место в смотре-конкурсе Свердловской области.

ЕВРАЗ НТМК получил три награды за организацию работ по ГО и ЧС в 2022 году
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Также ЕВРАЗ НТМК занял первое место в смотре-конкурсе Нижнего Тагила на лучшую организацию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что на ЕВРАЗ НТМК ведется серьезная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, на комбинате действует газоспасательная станция, отряд противопожарной службы, медико-санитарная часть, пять лабораторий и более 57 нештатных формирований гражданской обороны, созданных на базе цехов.

В 2022 году в цехах предприятия было проведено четыре пожарно-тактических учения, 65 учебных тренировок по эвакуации граждан в зданиях с массовым пребыванием людей, отработано 25 учебных тревог по ликвидации аварий, а также объектовая тренировка и два специальных учения. Всего в них приняли участие порядка 2 тыс. металлургов и 100 единиц техники.

Стоит добавить, что на комбинате оборудовано шесть учебных классов для обучения в области ГО и ЧС, используется более 40 учебных фильмов, более 90 экземпляров учебной литературы. В 2022 году было разработано более 50 памяток для работников предприятия.

Также все подразделения ЕВРАЗ НТМК оснащены средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, системами газоанализа. В 2022 году на предприятии была модернизирована локальная система оповещения.

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