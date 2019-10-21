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Средняя цена на газ в Челябинской области во II полугодии 2019 года составит 7,13 рубля

УрБК, Челябинск, 21.10.2019. Средние потребительские цены на сетевой газ во II полугодии 2019 года в Челябинской области составят 7,13 руб. за кубометр. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости», подготовленном на основании данных Росстата.



Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату.



Чтобы вычислить количество кубических метров сетевого газа, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф, установленный с 1 июля 2019 года. В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.



Челябинская область занимает 38 место по доступности сетевого газа для населения. Его количество, доступное на среднемесячную зарплату жителей регионов во II полугодии 2019 года, в регионе составит 4 тыс. 423,8 кубометра.



Отметим, самые доступные цены на газ в Ямало-Ненецком автономном округе — 4,27 руб. за кубометр. Цены на газ в регионах РФ отличаются более чем в 3 раза.

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