Екатеринбург попал в топ-20 рейтинга городов РФ по уровню зарплат

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Средняя зарплата в Екатеринбурге превышает 60 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Екатеринбург занял 19 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат, который ...

В Челябинске среднемесячная чистая зарплата в январе-июне 2021 года составила 42 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 04.10.2021. Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии 2021 года составила 42 тыс. руб. ...

В Екатеринбурге среднемесячная чистая зарплата в I полугодии выросла на 10%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Среднемесячная чистая зарплата в Екатеринбурге в I полугодии 2021 года составила 53,4 ...

Среднемесячная чистая зарплата в Екатеринбурге в I полугодии составила 48,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2020. В I полугодии текущего года среднемесячная чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в ...

Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии составила 39,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 05.10.2020. В I полугодии текущего года среднемесячная чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в Челябинске ...