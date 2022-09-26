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Вчера, 10:42

Екатеринбург попал в топ-20 рейтинга городов РФ по уровню зарплат

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге на среднемесячную чистую зарплату в I полугодии 2023 года можно было купить 3,6 фиксированного потребительского набора. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом уральская столица заняла 19-е место рейтинга среди 100 российских городов. На первых строчках списка расположились Новый Уренгой (на среднемесячную зарплату можно было приобрести шесть потребительских наборов), Салехард (5,35), Москва (4,78), Южно-Сахалинск (4,77) и Сургут (4,63).

Согласно исследованию, среднемесячная чистая зарплата в Екатеринбурге в I полугодии этого года составила 69,6 тыс. руб. По сравнению с тем же периодом 2022 года она выросла на 15,2%.

Отметим, что средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны экспертами на основе муниципальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам.
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