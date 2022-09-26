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Екатеринбург занял 18-е место по уровню соотношения зарплаты и стоимости фиксированного потребнабора среди сотни российских городов

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Екатеринбург занял 18-ю строчку рейтинга среди 100 российских городов с самым высоким уровнем соотношения зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора с показателем 4,03. Средняя «чистая» зарплата в месяц в I полугодии 2024 года в городе составила 83,4 тыс. руб. Это на 19,7% выше показателей прошлого года. Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости».

В лидирующую пятерку по соотношению вошли Новый Уренгой (соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 6,25, средний уровень зарплаты — 156,3 тыс. руб.), Салехард (5,71 и 142,8 тыс. руб.), Москва (5,15 и 160,3 тыс. руб.), Южно-Сахалинск (5,07 и 133,1 тыс. руб.) и Сургут (4,88 и 115,1 тыс. руб.).

Замыкают список Черкесск, Владикавказ, Элиста, Грозный и Нальчик.
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