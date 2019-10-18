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С челябинского застройщика взыскали почти 800 тыс. рублей налоговой задолженности

УрБК, Челябинск, 18.10.2019. В Челябинске с расчетного счета застройщика одного из микрорайонов города списали порядка 800 тыс. руб. долга по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.



Несмотря на то, что представителя должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, организация не спешила погашать задолженность.



«Взыскание было обращено на расчетный счет предприятия, откуда и были списана указанная в исполнительном документе денежная сумма. Денежные средства уже перечислены в бюджет, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — говорится в сообщении.

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