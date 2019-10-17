Новости дня

У деревообрабатывающего предприятии в Тавде арестовали имущество за долг в 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Тавде у деревообрабатывающего предприятия судебные приставы арестовали более 1 тыс. 600 кубометров древесины за долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



Долг по налогам и сборам у предприятия составляет порядка 7 млн руб. Судебные исполнители арестовали часть оборудования: пилораму «Тайга», станки кромкообрезные, а также готовую продукцию — 180 кубометров леса, 600 кубометров доски, 100 кубов опила и 800 угля.



Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:49</span><br /><strong>У деревообрабатывающего предприятии в Тавде арестовали имущество за долг в 7 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Тавде у деревообрабатывающего предприятия судебные приставы арестовали более 1 тыс. 600 кубометров древесины за долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090666-u-derevoobrabatyvayuschego-predpriyatii-v-tavde-arestovali-imuschestvo-za-dolg-v-7-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: