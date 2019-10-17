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У деревообрабатывающего предприятии в Тавде арестовали имущество за долг в 7 млн рублей

17 октябрь 2019 (11:49)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Тавде у деревообрабатывающего предприятия судебные приставы арестовали более 1 тыс. 600 кубометров древесины за долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.

Долг по налогам и сборам у предприятия составляет порядка 7 млн руб. Судебные исполнители арестовали часть оборудования: пилораму «Тайга», станки кромкообрезные, а также готовую продукцию — 180 кубометров леса, 600 кубометров доски, 100 кубов опила и 800 угля.

Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.

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