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Более 10 тыс. кубов кирпича уложили в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В течение пяти месяцев на ЕВРАЗ ЗСМК уложили более 10 тыс. кубов кирпича в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Более 10 тыс. кубов кирпича уложили в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК

Следующий этап работ включает монтаж навесного оборудования, металлоконструкции обслуживающих площадок и эстакад, технологических трубопроводов, датчиков для контроля сушки и разогрева батареи. Строители проложат более 40 км кабеля, реконструируют служебные помещения, угольную башню и дымовую трубу, приступят к монтажу нового коксовыталкивателя, двересъемной машины и электровоза сушильного вагона.

Более 10 тыс. кубов кирпича уложили в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК

На предприятии отмечают, что проект, в результате реализации которого будут созданы новые мощности по производству металлургического кокса влажностью 6% в объеме 750 тыс. т в год, предусматривает и модернизацию цеха улавливания химических продуктов, участков тушения и рассева кокса, оборудования энергетического хозяйства.

Общая площадь застройки составляет 2 тыс. кв. м. Инвестиции — около 25 млрд руб. Первый кокс с новой батареи планируется получить уже в 2024 году.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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