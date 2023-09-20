Более 10 тыс. кубов кирпича уложили в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...17.07.2023 Инвестиции в экологию
ММК вложил более 80 млрд рублей в строительство новой коксовой батареи ...05.06.2023 Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников проинспектировал строительство комплекса коксовой батареи № 12
УрБК, Магнитогорск, 05.06.2023. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников проверил ход строительства ...20.03.2023 Специалисты ММК готовят к запуску первую очередь новой коксовой батареи в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух»
УрБК, Магнитогорск, 20.03.2023. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») приступили к ...20.02.2023 В 2023 году на ММК пустят в эксплуатацию два первых блока новой коксовой батареи
УрБК, Магнитогорск, 20.02.2023. В текущем году в рамках масштабного проекта комплексной реконструкции в строй войдут ...